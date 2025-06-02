В Люберцах продолжается строительство детского сада на 560 мест

В микрорайоне «1-й Лермонтовский» городского округа Люберцы продолжается строительство детского сада на 560 мест. Он возводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и станет самым большим садиком в Подмосковье и одним из самых больших в стране, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сейчас специалисты ведут работы по устройству плиты перекрытия 2-го этажа, вертикальных конструкций 3-го этажа и наружных сетей (сети теплоснабжения, сети бытовой и ливневой канализации). Уже в 2026 году новый современный детский сад примет юных люберчан», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Общая площадь самого большого детского сада в Подмосковье — более восьми тысяч квадратных метров. В здании будут оборудованы 23 группы, три из которых ясельные, актовый и спортивный залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.