В Люберцах продолжается демонтаж нестационарных торговых объектов

В городском округе Люберцы продолжается демонтаж несанкционированных нестационарных торговых объектов. Он напомнил, что основанием для демонтажа служат нарушения, которые выявляют специалисты в ходе регулярного мониторинга. Собственникам были выданы предписания, но в установленный законом срок замечания устранены не были, об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Продолжаем приводить в порядок сферу торговли округа. Специалисты выполнили демонтаж несанкционированных нестационарных торговых объектов в Люберцах по ул. Красногорская, д. 22Б, ул. Инициативная, д. 50А и 76, а также в Островцах», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Активная работа по приведению торговых объектов к нормативному состоянию ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева», — подчеркнул Волков.

За последние два года в городском округе Люберцы выявлено и демонтировано 287 несанкционированных НТО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.