В Люберцах построят 24-й дом ЖК «Томилино Парк» к 2028 году

Подготовка к строительству 24-го дома ЖК «Томилино Парк» началась в Люберцах. Застройщик планирует завершить работы в 2028 году, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Извещение о начале строительства корпуса 1.2 поступило в региональный Главгосстройнадзор. В шести секциях дома разместят более 800 квартир. На подземном этаже оборудуют стоянку на 130 машино-мест для автомобилей среднего класса.

Первый этаж займут офисы, продуктовые и непродовольственные магазины, предприятия общественного питания и участковый пункт полиции.

Сейчас на площадке идут подготовительные работы. За объектом закрепили инспектора, который проведет необходимые проверки в ходе строительства. Застройщик намерен завершить дом в 2028 году.

Под надзором ведомства в ЖК «Томилино Парк» уже построили 23 многоквартирных дома, школы на 1100 и 900 учащихся и три детских сада на 360 воспитанников. Сейчас в квартале также возводят еще три многоквартирных дома, третью школу на 1100 мест, многоуровневую открытую стоянку и поликлинику для детей и взрослых на 540 посещений в смену.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.