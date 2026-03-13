В Люберцах Подмосковья снесли более 30 незаконных торговых точек

В городском округе Люберцы с начала 2026 года демонтировали более 30 незаконных торговых объектов. Работы ведутся в рамках трансформации сферы торговли, инициированной губернатором Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе продолжается работа по ликвидации несанкционированной торговли. Основное внимание уделяют демонтажу незаконно установленных нестационарных объектов и приведению территорий в порядок.

12 марта в деревне Островцы специалисты демонтировали незаконный торговый объект. Ранее владельцу выдали предписание о самостоятельном сносе, однако он его не исполнил. Также был убран НТО на улице Попова в Люберцах.

И. о. заместителя главы городского округа Ирина Марченко сообщила, что с начала года в муниципалитете демонтировали уже более 30 торговых объектов. В 2026 году запланирован снос 150 незаконных точек. Еще по 65 объектам капитального строительства продолжаются судебные разбирательства.

В 2025 году в Люберцах ликвидировали 212 несанкционированных объектов. По объему проведенных работ округ стал лидером в Подмосковье.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.