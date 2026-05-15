В Люберцах Подмосковья построят детсад на 560 мест к 2026 году

Детский сад на 560 воспитанников возводят в городском округе Люберцы на территории образовательного комплекса «Созвездие» по адресу Проектируемый проезд 40/37. Завершить строительство планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь здания превысит 8 тыс. кв. м. Детский сад рассчитан на 23 группы, включая три ясельные. Внутри предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, а также медицинский блок.

Сейчас на объекте завершают отделку фасада, продолжают внутренние работы и монтаж инженерных сетей.

Прилегающую территорию благоустроят: установят игровые комплексы и теневые навесы, обустроят зоны отдыха и проведут озеленение.

Проект реализуют в рамках развития инфраструктуры жилого комплекса «1-й Лермонтовский», где проживают более 10 тыс. человек. В 2024 году здесь уже открылась школа «Созвездие» на 1500 мест.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.