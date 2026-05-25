В Люберцах отремонтировали квартиру после двухлетней течи

Квартиру жительницы Краскова в городском округе Люберцы отремонтировали после обращения к главе округа во время работы выездной администрации. Работы выполнили в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жительница Краскова Татьяна Максимовна рассказала главе округа Владимиру Волкову, что ее квартира пострадала из-за течи в санузле два года назад. Прежняя управляющая компания не выполнила ремонт, а новая УК не взяла на себя обязательства по устранению последствий аварии.

После обращения специалисты ООО «Качественный сервис» провели необходимые работы. В санузле сделали ремонт, а в прихожей заменили поврежденную мебель и ламинат.

Владимир Волков лично посетил жительницу, чтобы проверить качество выполненных работ и пообщаться с соседями.

«Во дворе дома пообщались с жителями — многих знаю с детства. Был рад встрече!» — отметил Владимир Волков.

Проблему удалось решить благодаря взаимодействию администрации округа и управляющей организации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.