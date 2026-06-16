В Люберцах открыли центр ветеранов после капремонта

Центр ветеранов открылся 15 июня на улице Куракинская в городском округе Люберцы после капитального ремонта. В здании разместились окружной совет ветеранов и местное отделение Ассоциации ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии открытия приняли участие глава городского округа Люберцы Владимир Волков, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова, депутаты и представители общественных организаций.

Здание 1962 года постройки капитально обновили менее чем за год. Помещения сделали комфортными и полностью доступными для маломобильных граждан.

«Меньше чем за год здание 1962 года постройки заметно преобразилось, стало комфортным и полностью доступным для маломобильных граждан. Когда мы задумывали этот проект, мы хотели создать дом, где будет тепло каждому, где всегда будут соратники и единомышленники, поддержка и взаимопонимание», — отметил Владимир Волков.

В центре также открылся музей ратной славы. В экспозиции представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Глава округа поблагодарил председателя совета ветеранов Юрия Орехова, председателя люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александра Кулагина и коллективы организаций за работу по адаптации бойцов и патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.