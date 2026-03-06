В Люберцах откроют пристройку к школе №8 в 2027 году

Пристройку на 550 мест к школе №8 строят в ЖК «Новотомилино» городского округа Люберцы. Готовность объекта составляет около 40%, завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство ведется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новый корпус возводят в активно развивающемся микрорайоне Птицефабрика.

«К уже имеющейся в жилом комплексе «Новотомилино» школе №8 возводим пристройку на 550 мест. Помимо учебных кабинетов в ней разместятся актовый и спортивный залы, библиотека и столовая. Сейчас строительная готовность объекта около 40%. Открыть пристройку планируем в 2027 году», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Кроме того, в микрорайоне «1-й Лермонтовский» продолжается строительство детского сада на 560 мест. Он станет самым большим в Московской области, открыть его планируют в третьем квартале 2026 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.