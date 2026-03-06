В Люберцах откроют две школы на 2 200 мест в 2026 году

Две новые школы на 1 100 мест каждая откроются в городском округе Люберцы в 2026 году. Об этом глава округа Владимир Волков сообщил 5 марта на встрече с представителями муниципального родительского комитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с представителями муниципального родительского комитета при управлении образованием. В его состав входят 64 представителя от каждого корпуса общеобразовательных учреждений. Участники обсудили развитие округа и системы образования.

За последние три года в Люберцах ввели семь новых школ и 13 детских садов, а также капитально отремонтировали восемь учреждений. В 2026 году планируется открыть две школы на 1100 мест каждая в ЖК «Томилино парк» и «Новые Островцы», детские сады в «Егорово парк» и «Томилино парк», а также детский сад на 560 мест в ЖК «1-й Лермонтовский». Сейчас продолжается капитальный ремонт гимназии №5 «Интеллект», детского сада лицея №3 в Дзержинском и детского сада школы №26 в Люберцах.

«Люберцы — флагман образования Московской области. В «зеленую зону» регионального рейтинга по качеству образования входит 70% люберецких школ. А гимназия №16 «Интерес» является лучшей школой Подмосковья», — отметил глава городского округа Владимир Волков.

В завершение встречи он поздравил женщин с наступающим 8 Марта и поблагодарил их за активное участие в жизни округа.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.