В Люберцах начались работы по внутренней отделке подземного пешеходного перехода

В городском округе Люберцы начались работы по внутренней отделке подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красной, сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

«На данный момент ведется укладка напольного покрытия, после чего строители приступят к облицовке стен. Одновременно продолжается строительство еще одного подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской. Сейчас специалисты выполняют погружение шпунта для устройства лестничных сходов на четной стороне Октябрьского проспекта», — уточнили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации г. о. Люберцы.

Завершение строительных работ обоих пешеходных переходов запланировано на конец 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.