В Люберцах начали капремонт улицы Гаршина в Томилине

Капитальный ремонт дороги стартовал в поселке Томилино городского округа Люберцы. Работы проходят на улице Гаршина от пересечения с Егорьевским шоссе до дома 9а, корпус 9, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участок включили в план капитального ремонта на текущий год после обращений жителей на выездных встречах с администрацией. Подрядная организация уже приступила к работам.

Начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский-Островцы» Николай Самара встретился с жителями, чтобы обсудить этапы и сроки ремонта и проконтролировать его начало.

«Спасибо жителям за активную позицию и конструктивный диалог. Будем вместе следить за ходом выполнения работ», — отметил Николай Самара.

В рамках проекта полностью заменят дорожное покрытие, обустроят новый тротуар и современную пешеходную зону вдоль дороги.

Всего в городском округе Люберцы в этом году планируют отремонтировать 13 автомобильных дорог местного значения вместе с тротуарами, а также провести ремонт тротуара на улице Михельсона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.