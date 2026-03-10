В Люберцах начали кадастровые работы на многоуровневой парковке

Кадастровые работы стартовали на многоуровневой автостоянке в северо-восточной части Люберец. Специалисты БТИ Московской области готовят технический план для постановки объекта на государственный учет, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Специалисты ГБУ «БТИ Московской области» приступили к подготовке технического плана многоуровневой автостоянки. Документ зафиксирует точные границы всего здания и каждого машиноместа. Это позволит избежать возможных споров между собственниками, управляющей компанией и застройщиком в дальнейшем.

Технический план необходим для постановки объекта на государственный кадастровый учет. На его основе будет рассчитываться налог на недвижимость для владельцев парковочных мест — с учетом кадастровой стоимости и площади.

Проектная площадь автостоянки превышает 30 тыс. кв. м, она рассчитана на 1 тыс. машиномест. На первом этаже планируется разместить магазин сопутствующих товаров, станцию технического обслуживания и автомойку.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.