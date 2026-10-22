В Люберцах капитально отремонтировали 38 кровель

Ремонт крыш завершили по 38 адресам в Люберцах с начала года. Всего в текущем сезоне планируют обновить 134 кровли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По программе капитального ремонта многоквартирных домов в Люберцах обновили 25 скатных и 13 плоских кровель. Работники регионального фонда капитального ремонта демонтируют старое покрытие, обновляют стропильную систему, укладывают профлист, утепляют чердачные перекрытия, устанавливают новые лестницы и снегозадержатели.

В домах № 12 и № 14 на улице Попова ремонт крыш начался в июне и уже завершен.

«Заменили все — гидроизоляцию и водосточную систему, утепление, ограждение и привели в порядок чердак. Теперь ремонт завершен, и эти дома готовы к зиме», — отметил начальник управления ЖКХ Владимир Караваев.

По его словам, дома включили в программу на основании обращений жителей и списков, которые управляющие компании сформировали по итогам обследования жилых объектов.

Всего в 2026 году различные виды капитального ремонта проведут в 183 домах округа. Это одна из наиболее масштабных программ в Московской области. В 69 домах работы уже завершены. Полностью выполнить программу планируют до конца года.

Полный список адресов опубликован на сайте люберцы.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.