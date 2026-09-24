В Люберцах 24 сентября завершили капремонт дошкольного отделения школы № 26

Дошкольное отделение школы № 26 на улице Коммунистической в Люберцах отремонтировали к 24 сентября. Детский сад планируют открыть в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 26 завершили по адресу: городской округ Люберцы, улица Коммунистическая, 12а. Работы провели за счет бюджета Московской области по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Площадь отделения составляет 1 711 кв. м.

Специалисты демонтировали старые конструкции, заменили окна, возвели внутренние перегородки и установили вентиляционные короба. Они покрасили стены, залили и уложили полы, установили новые двери и светильники. Также строители обновили фасад и кровлю, модернизировали пищеблок, проложили водопровод, канализацию, отопление и электропроводку.

Для детского сада закупили новую мебель и оборудование. Открытие запланировано на IV квартал 2026 года.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.