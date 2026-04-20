В Ликино-Дулеве завершили более 57% капремонта школы «Феникс»

Капитальный ремонт спортивной школы «Феникс» на улице Калинина в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа выполнен более чем на 57%. Работы ведут в рамках региональной госпрограммы за счет бюджета Подмосковья, завершить их планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт проходит в спортивном корпусе № 1. В настоящее время на объекте задействованы более 120 рабочих. В зданиях спортзала и бассейна специалисты выполняют отделочные, кровельные и фасадные работы, обустраивают входные группы и монтируют инженерные сети.

В рамках проекта подрядчик полностью заменит кровлю, инженерные коммуникации и сантехническое оборудование, окна и двери. Также предусмотрены фасадные работы, установка систем видеонаблюдения и пожарной безопасности, благоустройство прилегающей территории. После завершения ремонта в школу поставят новую мебель и спортивный инвентарь.

Спортивный комплекс «Феникс» — единственный доступный объект спорта в микрорайоне ЛиАЗ. В его состав входят стадион, здание бассейна и корпус для игровых видов спорта. Сооружение построено в 70-х годах и нуждается в капитальном обновлении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.