В Ленинском округе завершат строительство подстанции СМП в августе

Строительство подстанции скорой медицинской помощи в деревне Суханово Ленинского округа завершено более чем на 80%. Объект, рассчитанный на четыре бригады в смену, планируют ввести в эксплуатацию в начале августа 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подстанцию скорой помощи возводят в деревне Суханово Ленинского округа. В настоящее время специалисты монтируют оборудование электрощитовой, теплового узла и серверной. Основное медицинское и техническое оснащение уже находится на складах и будет доставлено на объект в июле, после чего начнутся пусконаладочные работы.

«Сейчас специалисты сосредоточены на монтаже оборудования электрощитовой, теплового узла и серверной. Основное медицинское и техническое оснащение уже находится на складских площадках и будет завезено на объект в июле, после чего начнутся пусконаладочные работы», — рассказал руководитель строительных работ компании «КРОСТ-Д» Евгений Кирий.

В административной части здания завершены отделочные работы. Смонтированы системы вентиляции, кондиционирования и электроснабжения. Ежедневно на площадке работают около 40 человек и задействованы три единицы спецтехники.

Параллельно благоустраивают прилегающую территорию. Дорожное покрытие и установка бордюрного камня выполнены на 80%, проведена подсыпка щебнем и подготовлена отмостка здания. Оставшиеся наружные работы планируют завершить в ближайшее время.

Новая подстанция позволит повысить доступность и оперативность экстренной медицинской помощи для жителей ближайших населенных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.