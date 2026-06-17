В Ленинском округе строят подстанцию скорой помощи

Подстанцию скорой медицинской помощи возводят в деревне Суханово Ленинского городского округа. Строительная готовность объекта превысила 80%, завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Объект строят в рамках государственной программы Подмосковья по созданию социальной инфраструктуры. Площадь одноэтажного здания составляет 596 кв. м. На площадке работают 32 человека и задействованы четыре единицы техники.

«В здании ведется сборка ИТП, электромонтажные работы, устройство дверей, монтаж потолков. На прилегающей территории устраивают основания под проезды и тротуары, оборудуют КПП на въезде к подстанции», — сказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Подстанция будет рассчитана на четыре бригады в смену. Внутри разместят диспетчерскую, комнаты отдыха для медиков и водителей, столовую, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема и административные кабинеты.

Рядом с основным зданием построят гараж с ремонтным боксом, открытую стоянку и парковочное пространство. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о стандартах установки тепловых пунктов и о других важных нюансах при подготовке к отопительному сезону.

«ИТП устанавливается в подвалах, и, если не проведены сопутствующие мероприятия по фундаменту и звукоизоляции, это может доставлять беспокойство жителям — от объекта идет шум, свист. Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы», — заявил глава Подмосковья.