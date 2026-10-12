В Ленинском округе строят новый корпус Видновского перинатального центра

Новый корпус Видновского перинатального центра площадью более 30 тыс. квадратных метров строят в Ленинском округе по национальному проекту «Семья». Его планируют открыть в конце 2028 — начале 2029 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый корпус Видновского перинатального центра оснастят современным оборудованием для мам и малышей. Строительство ведется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ежегодно в центре рождается более 6 тыс. детей, хотя действующее здание рассчитано примерно на 3 тыс. родов в год.

«Сегодня перинатальный центр работает с серьезной нагрузкой — здесь рождается более 6 тысяч детей в год. Новый корпус позволит создать более комфортные условия для мам и малышей и вывести помощь на качественно новый уровень. Сейчас на площадке идет активная фаза работ, держу ход строительства на личном контроле», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

На объекте работают 39 рабочих и три инженера, задействованы шесть единиц техники. Строители выполняют гидроизоляцию цокольного этажа, арматурную подготовку, монтаж опалубки для перекрытия первого этажа и бетонирование стен и колонн второго блока.

Корпус площадью более 30 тыс. квадратных метров возводят в рамках национального проекта «Семья». Он должен принять будущих мам и малышей в конце 2028 — начале 2029 года.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.