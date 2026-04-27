В Ленинском округе продолжают строить ЖК «Живописный»

Строительство жилого комплекса «Живописный» продолжается в Ленинском городском округе Подмосковья. В одном доме завершили монтаж стеновых панелей, в другом начали возведение первого этажа. Проект реализует ГК «Гранель», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Во втором жилом доме строители вышли выше нулевой отметки и приступили к устройству монолитных конструкций первого этажа. Одновременно завершается монтаж вертикальных конструкций и плит перекрытия подвала.

В первом доме закончена установка наружных стеновых панелей. На финальной стадии находятся остекление, кладка наружных стен и внутренних перегородок. Продолжаются кровельные работы, монтаж вентиляции, а также отделка фасада и помещений общего пользования.

ЖК «Живописный» расположен в 2 км от МКАД. В рамках первой очереди уже построены четыре корпуса общей площадью 97 тыс. кв. м на 1078 квартир и открыт детский сад на 130 мест. Вторая очередь предусматривает возведение 16 восьмиэтажных домов, двух детских садов на 450 мест, школы на 1600 учеников и поликлиники со станцией скорой медицинской помощи.

На территории комплекса появятся многоуровневые паркинги, магазины, кафе и другие объекты услуг. Вблизи находятся Булатниковский пруд, Бутовский лесопарк, загородный клуб «Завидное», имение «Спасское» и усадьба «Троицкое на Обитце». В перспективе планируется расширение дорожной сети и запуск новых маршрутов до железнодорожных станций и метро.

Подмосковные застройщики, в том числе ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель» и ГК ФСК, возводят социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.