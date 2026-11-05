В Ленинском округе построили подстанцию скорой помощи на четыре бригады

Подстанцию скорой медицинской помощи в деревне Суханово Ленинского округа планируют открыть в четвертом квартале 2026 года. Она рассчитана на работу четырех бригад в смену, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В деревне Суханово построили одноэтажное здание подстанции скорой медицинской помощи площадью 596 кв. м. Сейчас на объекте монтируют и расставляют технологическое оборудование, проводят пусконаладочные работы.

Подстанция рассчитана на дежурство четырех бригад в смену. В здании разместятся диспетчерская, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории появятся гараж для автомобилей с боксом для ремонта техники, открытая стоянка и парковочное пространство. Открытие подстанции запланировано на четвертый квартал 2026 года.

Строительство велось за счет бюджетных средств по государственной программе Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.