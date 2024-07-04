В Ленинском округе отремонтировали еще одну автомобильную дорогу

В Ленинском городском округе продолжают приводить в порядок автомобильные дороги в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья». В минувшие выходные была отремонтирована дорога, ведущая от Белокаменного шоссе к Видновскому перинатальному центру, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Этот участок был включен в программу ремонта благодаря голосованию жителей на портале «Добродел».

«Самая большая сложность была в перекрытии движения, поэтому выбрали воскресный день, все сделали достаточно быстро. У нас работало несколько единиц техники — это асфальтоукладчик, КамАЗы, бетоновоз. Было также уложено покрытие, которое достаточно долговечное и зарекомендовало себя с хорошей стороны», — приводятся в сообщении слова главного специалиста производственного-технического отдела МБУ «Дорсервис» Сергея Трисмегистова.

Он также уточнил, что работы стартовали 26 июня, на участке заменили около 500 кв. м асфальтобетонного покрытия и отремонтировали парковочные карманы.

В пресс-службе сообщили, что на данный момент ведутся ремонтные работы по подготовке дорожного полотна на улице Ленинской в деревне Дыдылдино — там будет заменено порядка 7 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Завершить ремонтный сезон в Ленинском округе запланировано осенью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.