В Ленинском округе начали строить школу на 1 350 мест

Строительство образовательного центра на 1350 мест началось в ЖК «1-й Донской» Ленинского округа. В церемонии закладки капсулы времени приняли участие глава округа Станислав Каторов, депутаты и представители застройщика, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ЖК «1-й Донской» Ленинского округа начали строить образовательный центр на 1350 мест. На площадке будущей школы заложили капсулу времени с посланием для учеников и педагогов.

Площадь здания составит почти 17 тыс. кв. м. В школе оборудуют учебные классы, лаборатории, творческие мастерские и спортивный блок.

«Новая школа — всегда долгожданный объект для сотен семей. В нашем округе стало доброй традицией из года в год с началом учебного года открывать новые образовательные центры. Это говорит о развитии округа, появлении новых семей. Закладывая капсулу с посланием будущим ученикам и педагогам, мы создаем основу для качественного образования и новых возможностей», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Территорию у школы комплексно благоустроят. Здесь появятся игровые и спортивные площадки, зоны отдыха с теневыми навесами и карман для высадки пассажиров. Школу строят по программе комплексного развития территорий.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.