В корпусах первой очереди заканчивают монтаж внутренних инженерных систем, ведут чистовую отделку и благоустройство дворов. Дома рассчитаны на 1618 семей.

Покупателям доступны варианты от студий до трех- и четырехкомнатных квартир площадью до 88 кв. метров. В отдельных планировках есть постирочные и угловое остекление. Жилье будут передавать с чистовой отделкой или без нее — в зависимости от выбранного варианта.

На первых этажах откроются магазины, кафе, салоны красоты и пункты выдачи заказов. Во дворах предусмотрены детские площадки, уличные спортивные комплексы, места для пикника, площадки для пинг-понга и баскетбола. Площадку для стритбола разместят за пределами двора. Доступ в приватные дворы ограничат, территорию обеспечат освещением.

Проект занимает 72,15 га. Рядом находятся Коробовский лесопарк, Богдановское лесничество, Большой Людовинский пруд с зоной отдыха, река Пахра и набережная Москвы-реки. В Коробовском лесопарке появятся экотропы. Единый прогулочный маршрут соединит «Богдановский Лес» с кварталами «Пригород Лесное» и «Горки Парк».

В квартале запланированы четыре детских сада на 1400 мест, три школы на 3000 учеников, детско-взрослая поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и многоуровневые паркинги.

Подмосковные застройщики, в том числе ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group и ГК ФСК, возводят необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.