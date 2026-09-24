В Ленинском округе до конца 2026 года отремонтируют 34 дома

Капитальный ремонт 34 многоквартирных домов в Ленинском округе планируют завершить до конца 2026 года. Ход работ и обслуживание лифтов обсудили на еженедельном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу капитального ремонта Ленинского округа включены 986 домов. На 2026–2028 годы запланирован ремонт 146 домов.

«В этом году работы идут в 34 домах — это 113 различных систем: фасады, кровли, инженерные сети, фундаменты, электрика и газопроводы. Уже полностью завершены 17 систем, еще 20 — в работе», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В 671 доме округа насчитывается 4615 лифтов. В ближайшие три года лифты планируют заменить в 13 домах: в микрорайоне Солнечный — в домах 1, 2, 3, 4, 5 и 6; в поселке Развилка — в домах 22, 34, 41/1 и 41/3; на проспекте Ленинского Комсомола — в доме 25; на проезде Жуковский — в домах 11 и 14.

По данным администрации, капитальный ремонт и замена лифтов идут по утвержденным графикам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.