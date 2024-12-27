В Лефортове на месте полуразрушенного здания появится торгово-офисный центр

На юго-востоке Москвы окончен демонтаж аварийного здания, которое выявила Госинспекция по недвижимости. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Сотрудники Госинспекции по недвижимости активно выявляют ветхие объекты для последующего демонтажа в случае, если ремонтировать их нецелесообразно. Одним из таких зданий оказался объект в ЮВАО.

Начальник ведомства уточнил, что нежилое здание 1930-х годов постройки, располагавшееся на шоссе Энтузиастов, не эксплуатировали долгое время. Оно находилось в полуразрушенном состоянии — частично отсутствовали окна и был поврежден фасад. Также инспекторы зафиксировали осыпание кирпичной кладки.

«Учитывая, что строение площадью более трех тысяч квадратных метров располагалось вблизи жилого сектора и его аварийное состояние представляло потенциальную опасность для окружающих, специалистами ведомства совместно с собственником объекта была разработана дорожная карта по его сносу», – сообщил Иван Бобров.

Ветхое здание по принятому плану демонтировали силами собственника. На освобожденной территории построят новый объект торгово-офисного назначения.