В Лефортове на месте полуразрушенного здания появится торгово-офисный центр
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На юго-востоке Москвы окончен демонтаж аварийного здания, которое выявила Госинспекция по недвижимости. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.
Сотрудники Госинспекции по недвижимости активно выявляют ветхие объекты для последующего демонтажа в случае, если ремонтировать их нецелесообразно. Одним из таких зданий оказался объект в ЮВАО.
Начальник ведомства уточнил, что нежилое здание 1930-х годов постройки, располагавшееся на шоссе Энтузиастов, не эксплуатировали долгое время. Оно находилось в полуразрушенном состоянии — частично отсутствовали окна и был поврежден фасад. Также инспекторы зафиксировали осыпание кирпичной кладки.
«Учитывая, что строение площадью более трех тысяч квадратных метров располагалось вблизи жилого сектора и его аварийное состояние представляло потенциальную опасность для окружающих, специалистами ведомства совместно с собственником объекта была разработана дорожная карта по его сносу», – сообщил Иван Бобров.
Ветхое здание по принятому плану демонтировали силами собственника. На освобожденной территории построят новый объект торгово-офисного назначения.