В квартале «Семейный» в Одинцове достраивают детский сад

Новый детский сад в Одинцове готовят к сдаче в эксплуатацию

В квартале «Семейный» ЖК «Одинград» в Одинцове достраивается новый детский сад. Он рассчитан на 130 мест для детей от 2 до 7 лет, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Два трёхэтажных корпуса нового детского сада уже обрели свежий, привлекательный вид: на белом фасаде цветные окна, во дворе у входа в учреждение — брусчатка, а на заднем дворе — детские игровые комплексы. Общая площадь территории — 2,4 тысячи квадратных метра.

Благоустройство прилегающей территории продолжается, а внутри здания уже вносятся последние штрихи в отделке.

В Главстройнадзоре сообщили, что на сегодняшнем этапе ведётся сверка завершённых этапов строительства с проектной документацией. Проект осуществляется за счёт внебюджетных средств, по завершении строительства планируется передать детский сад на баланс Одинцовской администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.

