В квартале «Семейный» Подмосковья веден в эксплуатацию детсад на 130 мест

В квартале «Семейный» Одинцовского округа Минжилполитики Подмосковья введен в эксплуатацию еще один детский сад на 130 мест. Ранее в апреле здесь был введен аналогичный детсад. Оба дошкольных учреждения в «Семейном» расположены в непосредственной близости друг от друга и выполнены в едином архитектурном стиле, сообщает пресс-служба ведомства.

Современные трехэтажные здания рассчитаны на пребывание 260 детей, по 130 мест в каждом. Помимо групповых помещений, в дошкольных учреждениях предусмотрены кабинеты врача, психолога и логопеда, а также музыкальный и физкультурный залы. Кроме того, в стадии проектирования находится еще один жилой корпус в ЖК «Семейный» с пристроенным детским садом на 100 мест. С учетом детского сада в квартале «Лесной», общая образовательная инфраструктура проекта «Одинград» будет рассчитана на 530 малышей. Помимо этого, в рамках проекта «Одинград» построят общеобразовательную школу на 1100 мест в квартале «Семейный».

В Подмосковье строительство жилья ведется в рамках комплексного развития территорий. Девелоперы строят максимально удобные и комфортные жилые кварталы, которые включают всю необходимую инфраструктуру. В первую очередь речь идет о социальной инфраструктуре — детских садах и школах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.