В квартале «Равновесие» Одинцовского округа началась выдача ключей II очереди

В Подмосковье возводят микрорайон «Равновесие». Ключи начали передавать собственникам квартир корпуса № 5 во второй очереди квартала в Одинцовском городском округе. В ближайшее время владельцы 301 квартиры смогут готовиться к переезду, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Общая площадь дома № 5, которому присвоен высокий «А»-класс энергоэффективности — свыше 22 тыс. кв. метров. Жилье составляет более 14 тыс. кв. метров. В корпусе представлены квартиры площадью от студий до семейных вариантов с тремя спальнями и просторной кухней-гостиной, а также с собственным патио и лоджией. Высота потолков в квартирах достигает 2,8 м. Благодаря малоэтажности и увеличенной площади остекления из окон открываются живописные виды на обширную лесопарковую зону.

«Мы рады, что дружное комьюнити проекта скоро пополнится новыми жителями, которые по достоинству оценят развитую инфраструктуру, создающую в квартале функциональную среду для жизни и комфортные условия для формирования прочных добрососедских связей. Первый этап жилого комплекса уже введен в эксплуатацию. Здесь открыты сетевые продуктовые магазины, аптеки, пункты выдачи заказов из онлайн-маркетплейсов, кофейни и другие объекты коммерческой инфраструктуры. Работает муниципальный детский сад на 360 мест. В июне мы также открыли пешеходный бульвар, где жители могут наслаждаться спокойным отдыхом на шезлонгах в тени пергол, а дети — играть на площадке. Бульвар стал украшением благоустройства всего микрорайона и гармонично дополнил уютную атмосферу камерных внутренних дворов», — рассказал главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Дмитрий Железнов.

Высокий уровень комфорта проживания в проекте и его транспортной доступности также обеспечивают два бесплатных шаттла. Первый автобус осуществляет рейсы от комплекса до станции МЦД «Одинцово». Трансфер доступен ежедневно с 6:20 до 22:30. Второй автобус следует по круговому маршруту от дома 6 до железнодорожной станции «Жаворонки» Белорусского направления с остановкой у гипермаркета «Глобус» ежедневно с 7:00 до 22.30.

В конце 2023 года «Равновесию» от ГК «КОРТРОС» был присвоен официальный статус одноименного микрорайона Московской области. Проект также был высоко оценен профессиональным сообществом рынка недвижимости: в 2025 г. квартал получил статус «Семейного объекта № 1» по версии «Рекордов рынка недвижимости», а в 2024 г. победил на премии Urban Awards в номинации «Лучший жилой комплекс года комфорт-класса» среди проектов Московской области.

В загородном квартале «Равновесие» уже введены в эксплуатацию дома первой и второй очереди, вдоль которых благоустроена часть пешеходного бульвара — с детской площадкой, перголами и шезлонгами, открыт муниципальный детский сад на 360 воспитанников — первый в селе Перхушково, работают сетевые продуктовые магазины, аптеки, кофейни, пункты выдачи маркетплейсов и другие объекты ритейла и повседневных сервисов.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.