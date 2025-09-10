сегодня в 09:58

В квартале «Новые Котельники» построен новый многоквартирный дом. Министерством жилищной политики Московской области выдано ООО СЗ «Котельники» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Трехсекционный корпус рассчитан на 480 квартир. Класс энергетической эффективности — А. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения под ритейл. Территория благоустроена, обустроена яркая детская площадка и наземная парковка.

Квартал «Новые Котельники» расположен в окружении Томилинского лесопарка. В состав квартала войдут объекты социальной инфраструктуры: четыре детских сада на 630 воспитанников, школа на 1500 учеников, административный комплекс, медицинский центр, подземные и наземные паркинги. На дворовых территориях квартала обустроят зоны для отдыха, детские игровые городки, площадки с тренажерами.

Подмосковные застройщики: компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и др. возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.