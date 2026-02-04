В Куровском продолжается строительство зданий психоневрологического интерната

сегодня в 12:08

В Куровском Орехово-Зуевского округа продолжается реконструкция котельной и строительство комплекса зданий хозяйственно-бытового назначения для Куровского психоневрологического интерната.

В здании котельной завершены ремонтные работы, заменена кровля и обновлен фасад. Внутри установят новое газовое и контрольно-измерительное оборудование, а также смонтировали системы контроля и пожарной безопасности. На территории проложена новая теплотрасса к жилым корпусам интерната.

Строительство комплекса зданий хозяйственно-бытового назначения также продолжается. Завершены монолитные работы, монтаж внутренних стен и перегородок выполнен на 50%. Общая строительная готовность объекта составляет 25%.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета. Завершить работы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.