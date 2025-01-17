В Куркине жилой дом освободили от незаконной пристройки

На северо-западе Москвы окончен демонтаж самостроя, который занимал часть придомовой территории. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

Многоквартирный дом с коммерческими объектами на цокольном этаже располагается в СЗАО по адресу: Соколо-Мещерская улица, д. 25. К одному из торговых объектов была самовольно пристроена пристройка площадью свыше 60 кв. м.

«За счет возведения пристройки собственник увеличил полезную площадь торгового объекта и использовал дополнительные помещения для коммерческой деятельности. Однако земельный участок по указанному адресу для целей строительства и реконструкции не предоставлялся, разрешительная документация на возведение нового объекта отсутствовала», — сказал Бобров.

Он добавил, что пристройка занимала часть придомовой территории, из-за чего затрудняла местным жителям передвижение.

Законность реконструкции рассмотрели в суде, который постановил устранить нарушение. Собственник самовольно демонтировал пристройку.