В Кунцеве по горпрограмме появится 1,7 тыс рабочих мест для офисных сотрудников

По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на западе столицы построят административно-деловой центр, в котором будут работать свыше 1,7 тыс. человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы реализуем программу стимулирования создания мест приложения труда. В обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилья инвестор возведет в шаговой доступности от станции метро „Молодежная“ административно-деловой центр, где будет сформировано более 1,7 тыс. новых рабочих мест», — сказал Ликсутов.

Деловой центр будет входить в многофункциональный комплекс на Ярцевской улице, который составят жилая и офисная башни. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, это будет второй офисный центр, возводимый в Кунцеве по программе стимулирования создания МПТ.

«В 2023 году город заключил с инвестором соглашение о возведении многофункционального делового комплекса вблизи станции метро „Кунцевская“. Благодаря реализации двух проектов в общей сложности в районе появится более 4,2 тыс. рабочих мест для офисных сотрудников», — рассказал Овчинский.

Инвестор отметил, что благодаря программе создания МПТ девелоперы обеспечивают жителей Москвы полноценной и комфортной городской инфраструктурой рядом с домом. Как подчеркнул генеральный директор компании-инвестора «Группа Аквилон Москва» Дмитрий Рогатых, столичная программа создания МПТ является эффективным инструментом сотрудничества инвесторов и города.

«Наряду с возможностью получения льготы по изменению вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилых домов для девелоперов это дополнительный стимул создавать качественные инфраструктурные объекты, которые в целом повышают уровень комфорта городской среды и оказывают положительное влияние на коммерческую составляющую проектов», — отметил Рогатых.

За 4 года реализации программы она охватила почти все районы столицы. Москва заключила с инвесторами свыше 100 соглашений на возведение более 4,6 млн кв. м. недвижимости — учреждений спорта, культуры и образования, торговых и офисных объектов, логистических комплексов и промпредприятий. Благодаря этому практически во всех отраслях городской экономики появится свыше 215 тыс. новых рабочих мест.

Отправить заявку на участия в программе застройщикам можно с помощью онлайн-сервиса на Инвестпортале Москвы.