В культурных учреждениях Серпухова завершается ремонт

сегодня в 20:05

В ДК «Лира» п. Пролетарский и прилегающем сквере работы идут по плану. На этой неделе подрядчик приступит к отделке сцены. В приоритете — ее удобство и прочность. Уже заменён антрактно-раздвижной занавес, скоро появится новое освещение, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Доме культуры развивают проект «Уличный театр». Здесь появится уличная эстрада с амфитеатром. Новое пространство позволит вновь проводить мероприятия на свежем воздухе. В сквере также активно ведутся работы. В парке уже появилась удобная дорожка для пешеходов, ведущая к дому культуры. Решён вопрос нехватки парковочных мест — для этого выделено отдельное пространство.

Полностью закончить ремонтные работы планируется до ноября. Первым массовым мероприятием на сцене обновленного ДК «Лира» станет День посёлка Пролетарский, который отмечается 7 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.