В Кубинке завершилась реконструкция стадиона школы № 1 им Героя РФ И. В. Ткаченко

На стадионе Кубинской СОШ № 1 имени Героя РФ И. В. Ткаченко проводили время многие поколения местных жителей — на площадке любители спорта всех возрастов играли в футбол, теннис, бегали по утрам, на территории школы проводили занятия различные секции. За последние годы покрытие и спортивные сооружения порядком износились. В этом году на объекте началась масштабная модернизация. Преобразившийся стадион проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На стадионе Кубинской СОШ № 1 имени Героя РФ И. В. Ткаченко проводили время многие поколения местных жителей — на площадке любители спорта всех возрастов играли в футбол, теннис, бегали по утрам, на территории школы проводили занятия различные секции. За последние годы покрытие и спортивные сооружения порядком износились. В этом году на объекте началась масштабная модернизация. Преобразившийся стадион проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Работы стартовали в начале лета. За несколько месяцев спортивное ядро преобразилось: благоустроена территория, уложено новое покрытие на площадках и искусственный газон на поле, установлено новое современное спортивное оборудование, сделана трибуна для зрителей, — отметил глава муниципалитета. — Теперь это, по сути, новая зона для занятия спортом и физкультурой, отвечающая всем требованиям сегодняшнего дня».

На новом стадионе любой желающий может найти себе занятие по душе: для жителей доступны футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, различные тренажеры, включая зону для бокса. Кроме того, рабочие оборудовали песчаное покрытие для игры в пляжный волейбол.

«Я живу в этом Городке с девяносто пятого года, с самого его основания и, конечно, раньше такой красоты не было. Сделали все для людей. Очень хочется сказать спасибо за то, что при реконструкции учитывали все просьбы жителей. Действительно проделан очень большой объем работы, получился прекрасный стадион», — поделился впечатлениями тренер по теннису Сергей Стародумов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.