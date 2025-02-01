В Крюкове по городской программе ввели логистический центр на 700 рабочих мест

В Зеленоградском административном округе (ЗелАО), в районе Крюково, в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ) завершено строительство логистического комплекса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Город стремится к сокращению маятниковой миграции и помогает бизнесу организовывать новые рабочие места рядом с жилыми районами. Так, в ЗелАО по программе стимулирования создания мест приложения труда ввели в эксплуатацию объект, предназначенный для комплексного оказания логистических услуг», — отметил Гарбузов.

Он уточнил, что площадь логистического комплекса превышает 34 тыс. кв. м. Объект принес городу около 700 новых рабочих мест.

Логистический парк расположен рядом со станцией МЦД-3 «Крюково». Соглашение о реализации этого проекта город подписал в прошлом году.

По словам управляющего партнера компании Parametr Александра Манунина, исторически ЗелАО является одной из наиболее привлекательных и востребованных территорий для реализации проектов индустриально-логистической недвижимости.

«Здесь размещено множество научных и производственных предприятий, которым необходимы современные и качественные пространства для работы. Логистический комплекс не только имеет универсальную конфигурацию площадей, которая подходит для бизнеса разного формата, но и отвечает всем архитектурным и эстетическим современным требованиям», — сказал Манунин.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание развитию промышленно-деловой инфраструктуры.

Как пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, ведомство контролировало возведение объекта на всех этапах. В общей сложности комплекс на участке площадью 8,7 га возвели за 14 месяцев.

«Всего за это время было проведено шесть выездных проверок. В результате итогового мероприятия было оформлено заключение о соответствии возведенного здания требованиям проектной документации, после чего комитет выдал застройщику разрешение на его ввод в эксплуатацию», — рассказал Слободчиков.

Программу стимулирования создания МПТ реализуют в Москве с 2020 года. За это время она охватила почти все городские районы. Столичное правительство заключило с инвесторами свыше 140 соглашений, предусматривающих возведение более 6 млн кв. м недвижимости. Это учреждения спорта, культуры и образования, торговые и офисные объекты, логистические комплексы и промпредприятия. Реализация проектов позволит создать порядка 305 тыс. новых рабочих мест в различных отраслях экономики. Суммарный объем инвестиций в проекты превышает 2,2 трлн рублей.

Застройщики могут подать заявку на участие в программе через онлайн-сервис на столичном инвестпортале.