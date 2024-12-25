В Крюкове обновлены фасады двух нежилых строений

В ЗелАО привели в надлежащий вид постройки на ул. Радио, прокомментировал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Постройки были обновлены при участии Госинспекции по недвижимости. Так, при мониторинге территории Зеленограда специалисты обнаружили ветхие постройки по адресу: ул. Радио, вл. 23.

«С течением времени внешний вид возведенных зданий, строений и сооружений претерпевает изменения и становится обветшалым. Для поддержания архитектурного облика Москвы с 2020 года инспекция выявляет строения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, и, в дальнейшем, вместе с собственниками нежилых объектов проводит работу по их обновлению или демонтажу», — сказал Бобров.

Сейчас правообладатель строений исполнил разработанную совместно с ведомством дорожную карту и провел ремонтные работы.