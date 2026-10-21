В Краснозаводске завершают капремонт культурно-досугового центра «Радуга»

Культурно-досуговый центр «Радуга» в Краснозаводске планируют открыть к 20 декабря 2026 года. Строительно-монтажные работы и пусконаладка инженерных систем завершены, осталось установить оборудование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ход капитального ремонта «Радуги» проверил депутат Мособлдумы, член фракции партии «Единая Россия» Тимофей Лагутин. Аудитории уже готовы к занятиям, стены приобрели яркие цвета. Открытия центра ждут около 700 детей, посещающих кружки.

«То, что мы сегодня увидели, конечно, это результат двухлетней работы. В августе 2024 года сюда зашли подрядчики», — отметил Тимофей Лагутин.

Депутат рассказал, что во время ремонта возникало много сложностей. Вместе с коллегами из совета депутатов он неоднократно приезжал на объект и поддерживал связь с руководством центра, подрядчиками и заказчиками.

Сотрудники уверены, что обновленное пространство понравится детям.

«Больше всего ждем открытия нашего зала, это намного лучше, чем было до этого, все более современное», — поделилась руководитель кружка КДЦ «Радуга» Дарья Волынкина.

Подрядчику осталось оснастить спортивный и балетный залы, установить сценическое оборудование и кресла в актовом зале.

«Кресла заказаны, они приедут где-то во второй половине ноября, в течение пяти дней мы их смонтируем. Сейчас монтируют механику сцены, также заказан звук и свет, ожидаем поставки, и будем заканчивать монтаж оборудования», — сообщил представитель компании-подрядчика ООО «ТСП», руководитель проекта Ильдус Ибрагимов.

Монтаж планируют завершить до конца ноября. Еще две недели потребуется на настройку звука и света. Открытие центра ожидается к 20 декабря 2026 года.

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