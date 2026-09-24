В Красногорском округе в 2028 году откроют корпус поликлиники № 4

Строители продолжают возводить новый корпус поликлиники № 4 в Нахабино. Здание готово примерно на 40%, открыть его планируют в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый корпус поликлиники № 4 ГБУЗ МО «Красногорская больница» строят на Институтской улице в поселке Нахабино. Пятиэтажное здание площадью 7,6 тыс. кв. м рассчитано на 550 посещений в смену. Работы финансируют из бюджета Московской области в рамках госпрограммы.

Сейчас строители возводят стены и перегородки, прокладывают наружные инженерные сети и выполняют кровельные работы. Новый корпус соединят с существующим зданием теплым переходом на четвертом этаже.

В новое здание полностью переедет детское отделение. Для него предусмотрены отдельный вход, кабинеты необходимых специалистов и дневной стационар на восемь коек. В освободившемся старом корпусе откроют ревматологическое отделение и кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

После открытия корпуса помощь в поликлинике смогут получать более 60 тыс. жителей Нахабино и ближайших деревень, в том числе Черной и Исаково Истринского округа. Пропускная способность поликлиники вырастет вдвое — до 1080 посещений в смену: 550 взрослых и 530 детских.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.