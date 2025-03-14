В Красногорском бизнес-центре появится современная торговая галерея

В Красногорске появится современная торговая галерея площадью 5 300 кв. метров. Она объединит порядка 30 коммерческих помещений на первом этаже бизнес-центра Rublevo Business Park и будет доступна не только для резидентов бизнес-центра, но и для всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Посетителям предложат широкий выбор товаров и услуг, включая объекты общественного питания, сервисы и магазины, что создаст комфортные условия для отдыха и решения повседневных задач.

«Наша цель — создать пространство, которое станет не просто местом для шопинга, а полноценной инфраструктурой для жизни и работы. Мы стремимся к тому, чтобы резиденты и гости бизнес-центра могли найти здесь все необходимое для комфортного пребывания, от качественного питания до бытовых услуг. При этом особое внимание уделяется качественной интеграции галереи в пространство Rublevo Business Park, чтобы минимизировать влияние внешнего трафика на офисные зоны», — сказал коммерческий директор бизнес-центра Rublevo Business Park Никита Константинов.

Торговая галерея будет разделена на три ключевые категории арендаторов.

В проекте предусмотрено размещение объектов общественного питания, включая ресторан, кафе и кофейню. Это позволит посетителям организовывать деловые встречи, проводить обеденные перерывы или быстро перекусить в комфортной обстановке.

Вторая категория включает объекты, направленные на предоставление бытовых и сервисных услуг. Среди них — оздоровительный комплекс, салон красоты, химчистка, ремонтная мастерская и банковские услуги. Такие сервисы позволят резидентам бизнес-центра решать повседневные задачи без необходимости покидать здание.

Третья группа представлена объектами розничной торговли: минимаркет, аптека, пункт выдачи заказов, магазины товаров для офиса, подарков и цветов. Так, покупка всех необходимых товаров станет еще удобнее.

Особенности проекта: Для обеспечения комфорта посетителей предусмотрены парковочные места: наземный паркинг и подземный паркинг на -1 этаже. Также на цокольном этаже расположатся складские помещения для арендаторов, что упростит логистику и хранение товаров.

Согласно прогнозам, ежедневная проходимость торговой галереи составит порядка 8 тысяч человек. При этом ключевым требованием к арендаторам является соответствие концепции полезной инфраструктуры и обеспечение высокого уровня сервиса.

Ввод в эксплуатацию бизнес-центра Rublevo Business Park ожидается в 4 квартале 2025 года. Ранее застройщик сообщал о финальной стадии готовности проекта: по состоянию на февраль 2025 года готовность монолитных конструкций, наружных и внутренних стен подземной части объекта приближается к 100%. Уже завершен монтаж оборудования индивидуального теплового пункта и подано тепло по временной схеме. Остекление бизнес-центра выполнено на 78%, архитектурная подсветка готова на треть. Внутренние работы также активно продвигаются: завершается штукатурка стен паркинга. В подземной части здания вентиляция выполнена на 65%, а монтаж отопительных систем завершен наполовину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.