В Красногорске залили первый бетон в основание будущей поликлиники

В Красногорске на улице Речная, 29, продолжается строительство нового здания наркологического амбулаторно-поликлинического отделения с дневным наркологическим. Подрядчик залил «первый бетон» в основание будущей поликлиники, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

К подготовительным работам подрядчик приступил в феврале, а сегодня залили первый бетон под основание трехэтажного здания. Возведение объекта ведется по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. Также строители разработкой котлована, проводят армирование бетонной плиты.

В трехэтажном здании разместят диспансерно — поликлиническое отделение для детей на 109 посещений в смену, диспансерно — поликлиническое отделение для взрослых на 169 посещений в смену, кабинет (отделение) медицинского освидетельствования на состояние опьянения, психиатрический дневной стационар на 4 койки для взрослого населения, аптеку, блок административно-служебных помещений.

Завершить работы по строительству объекта планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.