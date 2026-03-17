В Красногорске установили кран для строительства поликлиники

Башенный кран установили на стройплощадке нового корпуса поликлиники на Институтской улице в Нахабино горокруга Красногорск. Работы ведутся за счет регионального бюджета в рамках госпрограммы и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Генподрядчик продолжает строительство корпуса для взрослых и детей рядом с действующей поликлиникой № 4. На объекте задействованы 35 монолитчиков, ведется заливка бетона стен подземной части здания и устройство наружных инженерных сетей.

«На объекте 35 монолитчиков. Продолжаются работы по заливке бетона стен подземной части здания. Установка башенного крана — ключевой этап, мы переходим к активной фазе монолитных работ по возведению корпуса поликлиники», — пояснил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Пятиэтажное здание площадью более 7,5 тыс. кв. м будет рассчитано на 550 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь смогут получать свыше 60 тыс. человек. В корпусе разместят специалистов для диспансеризации и дневной стационар для детей на восемь коек. Оба здания соединят теплым переходом на уровне четвертого этажа.

Строительная готовность объекта составляет 10,2%. До конца 2026 года планируется завершить основные строительные работы, а в 2027 году выполнить чистовую отделку и оснастить поликлинику оборудованием. Открытие корпуса намечено на 2027 год.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.