В Красногорске строят жилой комплекс «Аристов Берег» с развитой инфраструктурой

В городском округе Красногорск началось строительство жилого комплекса «Аристов Берег», который реализует девелопер «Сити-21». Проект предусматривает возведение пяти корпусов и создание современной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Жилой комплекс «Аристов Берег» возводится на участке площадью 10,5 га рядом с деревней Аристово на Пятницком шоссе в Красногорском городском округе. Проект включает пять жилых корпусов переменной этажности от 4 до 12 этажей, в которых разместятся 2 119 квартир различных планировок. Общая площадь жилой и коммерческой недвижимости составит 116 930 кв. метров.

В комплексе предусмотрена развитая инфраструктура: школа на 550 мест, детский сад на 260 мест, амбулатория площадью около 700 кв. метров, а также два многоуровневых паркинга на 326 и 346 машино-мест. В рамках последней очереди строительства планируется открыть дополнительный паркинг за пределами квартала.

На прилегающей территории появятся общественные пространства для разных возрастных групп, набережная с плейхабом, спортивный кластер, прогулочные и велосипедные дорожки. Для владельцев домашних животных оборудуют площадку для выгула собак с навесами и тренажерами. Лесопарковая зона и частичное ограждение территории обеспечат комфорт и безопасность жителей.

В Московской области девелоперы реализуют проекты комплексного развития территорий, возводя не только жилые дома, но и всю необходимую инфраструктуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <...> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.