В Красногорске строят школу на 1 100 мест в ЖК «Квартал Строгино»

Современную школу для 1100 учеников возводят в жилом комплексе «Квартал Строгино» городского округа Красногорск, открытие запланировано на 2027 год, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе «Квартал Строгино» в Красногорске началось строительство школы, рассчитанной на 1100 учеников. Девелопером выступает группа «Самолет», завершить работы планируют в 2027 году.

Трехэтажное здание площадью 17,2 тысячи квадратных метров спроектировано с учетом современных стандартов и требований к безопасности. В школе появятся просторные классы, специализированные кабинеты с лабораториями, мастерские и помещения для групп продленного дня. Для отдыха учеников предусмотрены зоны с мягкой мебелью.

Здание будет полностью доступно для маломобильных граждан: проект включает пандусы, широкие проходы и специальные санитарные комнаты. Центральной частью школы станет актовый зал на 400 мест с профессиональным оборудованием. Для занятий спортом предусмотрены два спортзала с раздевалками и душевыми. В столовой смогут одновременно питаться 600 учеников, рядом расположена кухня.

ЖК «Квартал Строгино» строится в северо-западной части Подмосковья, рядом с МКАД и станциями метро «Строгино» и «Мякинино». Помимо школы, в комплексе появятся два детских сада на 425 мест. Социальные объекты возводятся за счет внебюджетных средств в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. В программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.