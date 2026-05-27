В Красногорске сохранят советское панно при капремонте детсада

Капитальный ремонт дошкольного отделения Петрово-Дальневской школы в поселке Мечниково горокруга Красногорск выполнен на 60%. Во время работ специалисты обнаружили редкое советское панно и решили сохранить его, завершить ремонт планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Редкое произведение искусства в технике перегородчатого стеклокремнезита находится на фасаде здания по адресу: поселок Мечниково, дом 2А. Это второе полностью сохранившееся панно в России, выполненное в сложной технике, разработанной в СССР в 1970-х годах под руководством художника Зураба Капанадзе.

Реставраторы аккуратно демонтируют композицию с изображением девушки. После восстановления панно установят внутри детского сада, чтобы сохранить его и защитить от внешнего воздействия.

Капитальный ремонт охватывает здание площадью 1 708,9 кв. м. Специалисты выполняют фасадные и внутренние отделочные работы, монтируют инженерные сети. Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья». После завершения работ воспитанники получат более комфортные и безопасные условия пребывания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.