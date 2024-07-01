В Красногорске проверили готовность Детского клинического центра им Леонида Рошаля

Секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Волков вместе с депутатом Государственной Думы Сергеем Колуновым и главным врачом Татьяной Шаповаленко в рамках Народной программы и партпроекта «Здоровое будущее» проверили строительную готовность знакового объекта для всего региона — Детского клинического центра имени Леонида Рошаля, передает пресс-служба партии.

«В постоянном режиме сопровождаем каждый этап производства работ, включая благоустройство прилегающей территории и обустройство подъездной дороги, которая обеспечит бесперебойный подъезд к объекту здравоохранения», — отметил Дмитрий Волков.

При поддержке Президента Владимира Путина и Губернатора Московской области Андрея Воробьёва учреждение было построено в короткие сроки с акцентом на высокое качество и современные технологии.

«Сегодня работы близятся к завершению, и уже этим летом будущий флагман детского здравоохранения нашей страны, где ежегодно смогут лечиться почти 15 тысяч юных пациентов, распахнет свои двери», — сказал Сергей Колунов.

В клиническом центре, рассчитанном на 420 мест, будут выполнять сложные операции на опорно-двигательном аппарате, нейрохирургические и кардиохирургические вмешательства, и впервые в подобном учреждении — проводить операции на сердце.

Партийный проект «Здоровое будущее» направлен на защиту прав и интересов граждан по получению качественной и доступной медицинской помощи, мотивации к ведению здорового образа жизни, повышение эффективности и значения профилактики заболеваний, решение проблемы государственного регулирования по оказанию медицинской помощи, обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, социальную защиту медицинских работников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.