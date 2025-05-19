В Красногорске пройдет модернизация стадиона «Зоркий»

В спортивном комплексе «Зоркий» в городском округе Красногорск началась работа по замене беговых дорожек. Это второй этап модернизации стадиона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В прошлом году на стадионе уже обновили освещение. Теперь руководство ставит перед собой задачу сделать беговые дорожки и информационное электронное табло более современными.

Общая площадь беговых дорожек составляет 5 000 квадратных метров, и планируется заменить их в полном объеме. Работы по замене беговых дорожек планируют завершить в течение 30 дней. Сроки зависят от погодных условий, но подрядчик обещает справиться в кратчайшие сроки.

Начальник отдела спортивно-массовой работы управления физической культуры и спорта администрации городского округа Красногорск Валентин Олехнович подчеркнул важность модернизации спортивной инфраструктуры. На стадионе «Зоркий» проходит множество спортивно-массовых мероприятий, и улучшение условий их проведения имеет большое значение.

Руководство городского округа Красногорск активно поддерживает инициативы по улучшению спортивной составляющей. Благодаря этому на стадионе «Зоркий» появляются новые возможности для проведения спортивных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.