В Красногорске продолжают строить ЖК «Тетрис»

В жилом комплексе «Тетрис» в городском округе Красногорск завершили основной объем инженерных и фасадных работ в двух корпусах финальной очереди. Работы ведет ГК «Садовое кольцо», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В шестой башне монтируют корзины для кондиционеров, лифтовое оборудование, системы водоснабжения, электроснабжения и слаботочные сети. Строители выполняют штукатурку стен на 16 этаже, кладку инженерных шахт на 25 этаже и наружных стен после демонтажа подъемника.

В седьмой башне также устанавливают корзины для кондиционеров, системы отопления, электроснабжения, пожаротушения и слаботочные сети. Параллельно продолжается монтаж лифтового оборудования.

ЖК «Тетрис» расположен в двух километрах от МКАД. Проект включает девять башен, подземный паркинг и торгово-развлекательный центр. Во дворе на стилобате обустроено приватное пространство с велодорожками, зонами отдыха и спортивными площадками. На территории работает образовательный комплекс с блоком начальных классов на 160 мест и детским садом на 260 мест. Рядом находятся пять парков, в том числе Красногорский городской парк и «Ивановские пруды».

Социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников также возводят компании ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие застройщики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.