В Красногорске приступили к установке окон в новой школе на 1,1 тыс мест

В городском округе Красногорск продолжается строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне Павшинская Пойма. Строители приступили к установке оконных блоков. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках госпрограммы по строительству социальных объектов Московской области за счет средств бюджета.

«На площадке 156 рабочих и 8 единиц техники. Монолитные работы завершены. Подрядчик приступил к установке оконных блоков и фасадным работам. Одновременно ведется устройство инженерных сетей, кровельные работы, отделка помещений», — уточняется в сообщении.

Общая стройготовность составляет 55,6%.

Большая современная школа рассчитана на 1 100 учеников — блок начальной школы на 400 мест и основной на 700 мест. Общая площадь здания порядка 30 тыс. кв.м

Помимо основных учебных кабинетов, в школе разместятся кабинеты естественно-научного цикла, мастерские по обработке ткани, дерева и металла, актовый зал на 400 человек с эстрадой и костюмерными, библиотечно-информационный центр, столовая на 550 учеников, многофункциональные спортивные залы.

На прилегающей территории разместятся детские игровые и спортивные площадки, место для проведения общешкольных мероприятий и места для отдыха. В рамках проекта будет выполнено комплексное благоустройство и озеленение.

Завершить строительство планируют до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.