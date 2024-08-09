В Красногорске построили Дом быта по инвестпроекту

Специалисты подведомственного Главгосстройнадзору Московской области ГБУ МО «СтройЭксперт» осмотрели здание Дома быта, построенного в микрорайоне Опалиха города Красногорска. Осмотр объекта осуществлен в рамках государственных работ по обследованию построенных, реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство двухэтажного здания площадью порядка 594 кв. м стартовало в ноябре 2023 года. В настоящее время работы завершены, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Для жителей микрорайона Опалиха здесь откроют мастерские мелкого ремонта, прачечную-химчистку, а также будут оказывать прочие бытовые услуги.

В ходе осмотра специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» установили, что фактический объем выполненных работ соответствует данным, указанным в проектной документации.

Реализация проекта привлекла в Подмосковье 20 млн рублей инвестиций.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.