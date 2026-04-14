В Красногорске Подмосковья построят детский сад на 120 мест

Детский сад на 120 мест возведут в жилом комплексе «Станиславский» в городском округе Красногорск. Проект реализует компания «ОМ Девелопмент», ввод в эксплуатацию намечен на конец 2027 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дошкольное учреждение рассчитано на пять групп — от ясельного до подготовительного возраста. Групповые помещения разместят друг под другом так, чтобы над ними не было технических отсеков, что повысит комфорт и безопасность детей.

В здании оборудуют музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков, медицинский и пищевой блоки, постирочную, административные и санитарно-бытовые помещения. Все пространства адаптируют для маломобильных групп населения.

Архитектурную концепцию разработало бюро ED Architecture, специализирующееся на образовательных пространствах. Фасады оформят плиткой под кирпич в светлой и темной гамме с медно-коричневыми акцентами на оконных обрамлениях. Ритмичное расположение окон подчеркнет образовательное назначение здания.

ЖК «Станиславский» строят на Новорижском шоссе. Проект предусматривает пять малоэтажных корпусов, подземный паркинг и дворы без машин. Также на территории планируют разместить школу и спортивно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.